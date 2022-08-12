За пенсією приїхали люди з усього району. Через хаос сталася трагедія. Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

Головне Україна отримала нові M270 MLRS, NYT про колосальні втрати росіян: основне за 170 день війни

За його словами, люди з усього району з'їхались, щоб отримати гроші, і через хаос сталася трагедія – затоптали людину на смерть.

російські порядки, як і сама росія — відстала країна і це лише маленька ілюстрація. Можна було причепитись до багатьох недоліків в Українських реаліях, але щоб людину затоптали в черзі за пенсією?

– написав Хлань.

Він також додав, що про цю подію стало відомо від призначеного росіянами колаборанта Сергія Мухіна.

Арестович назвав умови звільнення Херсона

Радник голову Офісу президента відповів на питання, коли Україна може деокупувати Херсон.

За місяць не скажу, за два – є шанс. Тому що є певні ритми. Треба подивитись, що вони (російські війська – 24 канал) будуть робити,

– пояснив Арестович.

Радник Єрмака пояснив, що до 20 батальйонних тактичних груп стоять на лівому березі Херсонщини, які можуть піти як на Запоріжжя, так і на Херсонщину. Арестович заявив, що війна може тривати до наступного літа, якщо мовиться про повне звільнення окупованих територій.

Зауважте – ЗСУ відтепер дістають до Генічеська і всієї Херсонщини: дивіться відео