В оккупированном Крыму допускают закрытие туристического сезона из-за COVID-19

Оккупационные власти Крыма не исключают, что туристический сезон на полуострове могут закрыть из-за тяжелой ситуации с коронавирусом. Однако пока, говорят оккупанты, такой надобности нет.

Об этом информируют РИА Новости со ссылкой на так называемого "главу администрации Крыма" Сергея Аксенова. Он заверил, пока останавливать туристический отдых не планируют.

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Турсезон закроют, если ситуация будет катастрофической

Если ситуация с коронавирусом в Крыму перевалит через катастрофическую отметку, придется закрывать турсезон,

– пояснил Аксенов.

В Крыму – рекордные показатели заболеваемости

Отметим, что 17 июля в оккупированном Крыму обнаружили наибольшее количество новых случаев коронавируса – 409. Это был рекордный показатель со старта пандемии. С этого времени показатели остаются высокими.

На полуострове усилили карантин

После этого на полуострове решили усилить карантинные ограничения. В частности, с 1 августа больше не будут работать детские лагеря с невакцинированными работниками. В закрытый режим переводят работу учреждений соцобслуживания с сотрудниками, которых еще не прививали против COVID-19. До 17 августа остановили диспансеризацию населения.

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