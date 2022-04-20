В оккупированном Крыму хотят расправы над Поклонской за ее высказывание о символе Z

В "парламенте" оккупированного Россией Крыма предложили лишить замглавы "Россотрудничества" Наталью Поклонскую всех званий и наград за ее высказывания о спецоперации России и символе Z.

Как сообщают росСМИ, во время заседания депутат от фракции ЛДПР Сергей Дремов раскритиковал высказывания Поклонской по поводу символа "Z", который использует российская армия в войне против Украины.

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Что сказала Поклонская о символе Z

Ранее в интервью Наталья Поклонская сказала, что буква Z символизирует трагедию и горе для России и Украины, потому что погибают солдаты.

Позже в соцсетях она написала, что призывает "к добру, сочувствию и возможности мыслить самостоятельно, не коллективно". Также она отметила, что опасно слепо поклоняться любым символам.

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Депутат Дремов, комментируя это, заявил, что Поклонская должна извиниться. А если "такое еще раз повторится, ее необходимо лишить всех званий и наград ".

"Спикер госсовета" аннексированного Крыма Владимир Константинов добавил, что поддерживает мнение Дремова.

Для нашей команды буква Z – это священная буква, я не хочу ни с кем вступать в полемику. "Спецоперация" поддержана, мы понимаем, зачем она делается… Если кто-то хочет пожалеть кого-то, призывать к миру, то призывать нужно было украинскую сторону,

– сказал он.

Добавим, что 20 апреля так называемый "парламент" Крыма своим постановлением лишил государственных наград семь человек, в частности Леонида Кравчука и Леонида Кучму, боксера Александра Усика и певицу Злату Огневич.

К слову, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал, что на территории временно оккупированного Крыма настроения людей разные. Большинство людей молчат, но пытаются отстраниться от оккупационных властей и ярых пропагандистов.

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