В оккупированном Крыму людям старше 65 лет запретили выходить из дома

Оккупационные власти Крыма запретили людям в возрасте 65 лет выходить из дома. Все из-за ситуации с коронавирусом, которая продолжает усложняться.

Единственное исключение, когда человек в возрасте от 65 лет может выйти из дома: если определенная ситуация угрожает его жизни и здоровью. Кроме того, оккупанты отменят для этой возрастной категории льготный проезд в транспорте.

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Также на территории оккупированного полуострова вводят обязательные QR-коды. Без них не будут впускать в кафе, рестораны, театры, библиотеки и тому подобное.

Оккупанты запретили заведениям общественного питания работать после 23:00.

Все ограничения будут действовать до особого распоряжения оккупационной власти.

В России хотят ограничить въезд в Крым

Российские СМИ также сообщили, что в Государственной думе России предлагают ограничить въезд в оккупированный Крым.

Единственной возможностью попасть на территорию полуострова будет показать сертификат о вакцинации, справку о наличии антител или отрицательный результат ПЦР-теста.

Из-за сложной ситуации с коронавирусом в России вводят дополнительные выходные. Они продлятся с 30 октября по 7 ноября.