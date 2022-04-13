В оккупированном Крыму похоронили 25 украинцев, погибших на войне против Украины

На территории оккупированного Крыма только по данным открытых источников похоронили, по меньшей мере, 40 участников войны против Украины. Однако 25 из них были гражданами нашей страны.

Об этом заявили в представительстве Президента Украины в Автономной Республике Крым. Число захоронений погибших в войне против Украины на территории полуострова увеличивается.

Обратите внимание Перемещение техники и военных: почему РФ ввела в Крыму желтый уровень террористической угрозы

Информацию о захоронении часто не освещают

В Представительстве президента заявили, что информацию о захоронениях часто не освещают, поэтому 40 – это только данные из открытых источников.

По нашим наблюдениям, в течение последней недели количество сообщений о захоронениях российских военных во временно оккупированном Крыму увеличилось вдвое. При этом количество захоронений может быть больше, поскольку часть из них происходит без освещения. Информация уточняется,

– говорится в заявлении.

Кроме того, оккупанты всячески стараются привлечь к войне против Украины украинских граждан, проживающих на территории временно оккупированного полуострова.

Заметьте – оккупанты наращивают силы в Крыму: смотрите видео