В оккупированном Крыму родителей запугивают, чтобы не говорили о войне России против Украины

Крымчан, выступающих против полномасштабной войны России против Украины, пытаются запугать. По сути, им угрожают заключением их детей.

Такие сообщения распространяются в школьных вайбер-группах для родителей. Местные жители поделились соответствующими скриншотами с Представительством президента Украины.

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Крымчан хотят запугать, чтобы они не протестовали против полномасштабного российского вторжения в Украину. Для этого используют циничные формулировки о "реакционных движениях, призывающих к участию в несанкционированных акциях антивоенной тематики".

"Напомнили" о штрафах и тюрьме

Оккупанты хотят навязать крымчанам, что такие призывы "негативно воздействуют на психику человека", а распространяют их якобы мошенники "под видом банковских и государственных служащих".

В сообщениях, разосланных в таких чатах родителям, пугают тем, что "к антивоенным митингам пытаются привлечь подростков и школьников". Дальше любезно напоминают о том, что за это предусмотрены не только штрафы, но и тюрьма.

"Берегите детей!", недвусмысленно угрожают родителям в вайбер-чате напоследок,

– отметили в Госспецсвязи.

Раскол среди учителей

Источники службы рассказали и о расколе среди педагогов в одной из крымских школ. Среди преподавателей были те, кто поддерживает Украину. Их коллеги донесли на них в российскую ФСБ.

После этого в учебное заведение пришли силовики. Учителям с проукраинской позицией настойчиво предлагали уволиться.

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