В Крыму сожгли Rolls-Royсе
Известно, что инцидент произошел в ночь на 14 августа на паркинге в апартаментах у поселка Ласпи. В сети также обнародовали того, что осталось от транспортного средства.
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Как выяснили позже, неизвестный молодой человек подошел к элитному автомобилю Rolls-Royсе Cullinan, поставил на него канистру и поджег – машина сгорела полностью.
- Поджигателю грозит до 5 лет заключения за умышленное уничтожение имущества.
Стоит отметить, что стоимость сгоревшего Rolls-Royсе оценивается в более 421 тысячи долларов.
В оккупированном Севастополе сожгли Rolls-Royсе Cullinan / Фото телеграм-канала "Mash на волне"
Поджоги автомобилей: последние новости
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