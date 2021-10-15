В оккупированном Крыму украинца осудили на 12 лет за "шпионаж"
Источник:Крымская правозащитная группа
Оккупационный суд Крыма приговорил на 12 лет украинца Константина Ширинга. Активиста обвиняют якобы в шпионаже в пользу Украины.
Судилище оккупантов происходило в закрытом режиме. Решение "суда" сообщил адвокат Ширинга.
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"Шпионаж" хуже чем "госизмена"
Еще в августе 2021 года в ФСБ заявили, что разоблачили "украинскую разведывательно-диверсионную группу". В ее состав якобы входила и российская военнослужащая Татьяна Кузьменко, которой предъявили обвинение в государственной измене. По версии "следствия" Военная передавала Ширингу информацию о российских вооруженных силах в Крыму.
Оккупанты осудили свою соратницу за "госизмену" на 8 лет с отсрочкой 2 года, пока ее ребенок не достигнет 14-летнего возраста. Материалы этого дела полностью засекречены ФСБ. Между тем Константин Ширинг получил 12 лет за якобы "шпионаж".
У украинца проблемы со здоровьем
Для 61-летнего Константина Ширинга "обвинение" просило 14 лет заключения, в то же время защита настаивала на оправдании украинца. Однако "суд" решил отправить активиста в тюрьму строгого режима на 12 лет.
У Ширинга сердечно-сосудистые заболевания. Еще во время первого заседания ему стало плохо. В Симферопольском СИЗО украинец жаловался на отсутствие медицинской помощи. За это оккупанты переводили его из одной камеры в другую. По словам активиста, в каждом следующем условии были хуже чем в предыдущем.
Преследование украинцев в оккупированном Крыму: последние новости
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