В оккупированном Крыму затопило трассу, ведущую к Крымскому мосту

Движение по трассе "Таврида" в оккупированном Россией Крыму затруднен. Это зафиксировали очевидцы, публикуя видео с места в соцсетях.

Дело в том, что на дороге – значительное подтопление. Оккупанты его объяснили "обильными осадками".

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Трассу к Крымскому мосту затопило

О затоплении трассы "Таврида", которая ведет от Севастополя до Крымского моста, стало известно 12 августа. Там сейчас автомобили вынуждены объезжать через поселки Ленино и Ильичево.

Заметим, эту трассу построили россияне уже после оккупации полуострова.

На 13 и 14 августа в регионе объявлено штормовое предупреждение. На восточной части захваченного Россией Крыма ожидают ухудшения погодных условий. Подтопление же трассы оккупационная администрация объяснила "обильными осадками".

Видео с места событий очевидцы публикуют в соцсетях:

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