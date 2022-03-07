В оккупированном Луганске сообщают о сильном взрыве: вероятно, горит нефтебаза

Во временно оккупированном Россией Луганске прогремел сильный взрыв. Это произошло в понедельник, 7 марта.

Вероятно, горит нефтебаза. Видео в соцсетях опубликовал представитель боевиков.

Важно Весь день на Луганском направлении шли ожесточенные бои: воины отбили все атаки

По предварительной информации, взрыв прогремел примерно в 7:00. Прилет из чего-то тяжелого, возможно, "Точка У".

Как отметили очевидцы, пожар можно увидеть с дальнего расстояния. Это видно и на опубликованных кадрах.

Вероятно, горит нефтебаза: смотрите видео из российских СМИ

Более близкий ракурс пожара на нефтебазе: смотрите видео из российских СМИ​

Ситуация на Луганщине

Оккупанты на протяжении 6 марта пытались захватить несколько сел на Луганском направлении, однако Вооруженные Силы Украины отбили атаки.

Президент Украины Владимир Зеленский 5 марта обратился к жителям временно оккупированных восточных областей, призв их бороться за свои права и свободу.

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