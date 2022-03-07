Ймовірно, горить нафтобаза, яка кілька років не працює. Відео опублікували у російських ЗМІ та в соцмережах, повідомляє 24 канал.
Важливо Увесь день на Луганському напрямку точилися запеклі бої: воїни відбили усі атаки
За попередньою інформацією, вибух прогримів приблизно о 7:00. Приліт із чогось важкого, можливо, "Точка У".
Як зауважили очевидці, пожежу можна побачити з далекої відстані. Це видно і на опублікованих кадрах.
Ймовірно, горить нафтобаза: дивіться відео з російських ЗМІ
Ближчий ракурс пожежі на нафтобазі: дивіться відео з російських ЗМІ
Ситуація на Луганщині
Окупанти упродовж 6 березня намагалися захопити кілька сіл у Луганському напрямку, однак Збройні сили України відбили атаки.
Президент України Володимир Зеленський 5 березня звернувся до мешканців тимчасово окупованих східних областей, закликавш їх боротися за свої права та свободу.
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