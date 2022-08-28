В Мелитополе уничтожили одну из крупнейших баз оккупантов на территории "Автоцветлита"

Украинские защитники в 185-е сутки героического противостояния нанесли российскому оккупанту удар. Наши воины уничтожили в оккупированном Мелитополе еще одну базу противника.

В Мелитополе уничтожили еще одну базу оккупантов

Одна из крупнейших вражеских военных баз на территории завода "Автоцветлит" была уничтожена в сутки 27 августа. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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В Мелитополе разрушена одна из крупнейших вражеских военных баз на территории завода "Автоцветлит",

– заявил Федоров.

Он добавил, что впоследствии предоставит более подробную информацию о потерях врага. Но уже сейчас можно сказать наверняка – оккупантам на украинской земле некомфортно и им здесь не рады.

Кроме того, в эфире онлайн-марафона мэр временно оккупированного Мелитополя прокомментировал взрывы, которые произошли сегодня ночью в Мелитополе и в 10 километрах от города.

Так, в поселке Мирном Мелитопольского района разрушено одно из зданий, в котором велась подготовка к псевдореферендуму. Федоров подчеркнул, что уже в течение 3-х недель каждый день у россиян что-нибудь случается – "ждем жест доброй воли – они должны уйти с временно оккупированных территорий".

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