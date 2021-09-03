В оккупированном Севастополе две улицы назовут в честь предателей Украины
Источник:телеграм-канал "Анатолий Штирлиц"
В 2014 году двое спецназовцев "Альфы" из Севастополя предали Украину и перешли на сторону России. Впоследствии их ликвидировали в Дагестане, однако через несколько лет их память решили почтить.
В честь этих двух предателей Украины оккупанты решили назвать две улицы в Севастополе. В этом городе спецназовцы родились.
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Предателям – улица
Улицы хотят назвать именами Дениса Ракицкого и Александра Байбутлова. Они оба родились в 1977 году в Севастополе, оба служили в спецподразделении "Альфа" СБУ.
Когда Россия захватила Крым, они ослушались украинское руководство и перешли на сторону оккупанта. Там они дали новую клятву в верности России и вступили в ряды ФСБ.
Далее их судьба снова повторилась: оба предателя Украины погибли в Дагестане 28 августа 2017 года. Сообщается, что их ликвидировали ополченцы Дагестана.
Через четыре года после их смерти Россия, очевидно, собирается почтить их память.
Сообщение о гибели предателей / Коллаж из телеграмм-канала "Анатолий Штирлиц"
В Украине же оба были признаны дезертирами и объявлены в розыск. В отношении их суд разрешил принудительный привод. Впрочем, дело закрыли из-за их смерти. И Ракицкий, и Байбутлов занесены в базу "Миротворца", однако уже с пометкой "ликвидирован".
Полный текст публикации по телеграм-каналу "Анатолий Штирлиц"
Оккупированный Крым. Две улицы в Севастополе оккупанты назовут в честь ФСБшников.
Интересным фактом является то, что это два предателя Родины, которые после измены были уничтожены в Дагестане во время проведения карательной "контртеррористической операции" в 2017 году. А могли бы еще жить.