В оккупированном Севастополе две улицы назовут в честь предателей Украины

В 2014 году двое спецназовцев "Альфы" из Севастополя предали Украину и перешли на сторону России. Впоследствии их ликвидировали в Дагестане, однако через несколько лет их память решили почтить.

В честь этих двух предателей Украины оккупанты решили назвать две улицы в Севастополе. В этом городе спецназовцы родились.

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Предателям – улица

Улицы хотят назвать именами Дениса Ракицкого и Александра Байбутлова. Они оба родились в 1977 году в Севастополе, оба служили в спецподразделении "Альфа" СБУ.

Когда Россия захватила Крым, они ослушались украинское руководство и перешли на сторону оккупанта. Там они дали новую клятву в верности России и вступили в ряды ФСБ.

Далее их судьба снова повторилась: оба предателя Украины погибли в Дагестане 28 августа 2017 года. Сообщается, что их ликвидировали ополченцы Дагестана.

Через четыре года после их смерти Россия, очевидно, собирается почтить их память.

Сообщение о гибели предателей / Коллаж из телеграмм-канала "Анатолий Штирлиц"

В Украине же оба были признаны дезертирами и объявлены в розыск. В отношении их суд разрешил принудительный привод. Впрочем, дело закрыли из-за их смерти. И Ракицкий, и Байбутлов занесены в базу "Миротворца", однако уже с пометкой "ликвидирован".

Полный текст публикации по телеграм-каналу "Анатолий Штирлиц"

Оккупированный Крым. Две улицы в Севастополе оккупанты назовут в честь ФСБшников.

Интересным фактом является то, что это два предателя Родины, которые после измены были уничтожены в Дагестане во время проведения карательной "контртеррористической операции" в 2017 году. А могли бы еще жить.