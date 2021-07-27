Рейс приземлился благополучно. В телеграмм-каналах пишут, что пассажирский самолет летел из Москвы.

Кстати Самолет Киев – Батуми вынужденно сел в Тбилиси

Неполадки двигателя

Отмечают, что в самолете были неполадки – вибрация двигателя. О том, есть ли пострадавшие, пока не сообщают.

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