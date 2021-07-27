Авиарейс Киев – Батуми украинской авиакомпании Yanair, вынужденно посадили в Тбилисском аэропорту. Причиной задержки стали метеоусловия – проливной дождь и туман над Батуми.
Ранее Без предупреждений: в "Борисполе" отменили рейсы Ryanair в Италию
Пассажиры несколько часов пробыли в аэропорту
В аэропорту Тбилиси пассажиры из Киева пробыли несколько часов. Затем туман рассеялся и самолет смог вылететь в направлении Батуми.
Все остальные регулярные рейсы осуществляются по расписанию. Больше никаких задержек из-за погодных условий нет, – заявили в Батумском аэропорту.
В то же время с другим украинским бортом также произошла задержка. Она касается авиарейса Львов – Батуми и не связана с грузинской стороной.
Недавний инцидент с самолетом Минск – Анталия
- Днем ранее – 26 июля – самолет Belavia, который летел из Минска в Анталию, подавал сигнал бедствия и запросил экстренную посадку.
- На борту находились более 180 пассажиров и 7 членов экипажа.
- Сначала лайнер должен был совершить экстренную посадку в Воронеже, однако впоследствии резко изменил направление и улетел в Москву.
- Примерно в 11:50 (по киевскому времени) самолет приземлился в "Домодедово".
- По данным СМИ, причиной экстренной посадки стало критическое перегревание топлива в двигателе.