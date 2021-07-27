Авіарейс Київ – Батумі української авіакомпанії Yanair, вимушено посадили у Тбіліському аеропорту. Причиною затримки стали метеоумови – проливний дощ і туман над Батумі.
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Пасажири кілька годин пробули в аеропорту
В аеропорту Тбілісі пасажири з Києва пробули кілька годин. Відтак туман розсіявся, і літак зміг вилетіти у напрямку Батумі.
Усі інші регулярні рейси здійснюються за розкладом. Більше ніяких затримок через погодні умови немає,
– заявили у Батумському аеропорту.
Водночас з іншим українським бортом також сталася затримка. Вона стосується авіарейсу Львів – Батумі і не пов'язана з грузинською стороною.
Нещодавній інцидент з літаком Мінськ – Анталія
- Днем раніше – 26 липня – літак Belavia, який летів з Мінська в Анталію, подавав сигнал лиха і запросив екстрену посадку.
- На борту перебували понад 180 пасажирів та 7 членів екіпажу.
- Спершу лайнер мав здійснити екстрену посадку у Воронежі, однак згодом різко змінив напрям і полетів до Москви.
- Приблизно об 11:50 (за київським часом) літак приземлився у "Домодєдово".
- За даними ЗМІ, причиною екстреної посадки стало критичне перегрівання палива у двигуні.