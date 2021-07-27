Авіарейс Київ – Батумі української авіакомпанії Yanair, вимушено посадили у Тбіліському аеропорту. Причиною затримки стали метеоумови – проливний дощ і туман над Батумі.

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Пасажири кілька годин пробули в аеропорту

В аеропорту Тбілісі пасажири з Києва пробули кілька годин. Відтак туман розсіявся, і літак зміг вилетіти у напрямку Батумі.

Усі інші регулярні рейси здійснюються за розкладом. Більше ніяких затримок через погодні умови немає,

– заявили у Батумському аеропорту.

Водночас з іншим українським бортом також сталася затримка. Вона стосується авіарейсу Львів – Батумі і не пов'язана з грузинською стороною.