Рейс приземлився благополучно. У телеграм-каналах пишуть, що пасажирський літак летів з Москви.

До речі Літак Київ – Батумі вимушено сів у Тбілісі

Зазначають, що в літаку були неполадки – вібрація двигуна. Про те, чи є постраждалі, наразі не повідомляють.

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У Грузії літак української компанії Yanair раптово сів у аеропорту Тбілісі. Незаплановану посадку довелось здійснити через погоду: був проливний дощ та туман.

26 липня літак Belavia, який летів з Мінська в Анталію, подавав сигнал лиха і запросив екстрену посадку. Понад 180 людей було на борту. Приблизно об 11:50 літак приземлився у "Домодєдово". У двигуні начебто сталось критичне перегрівання палива.

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