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      Оккупированном Крыму грозит эпидемия, – эксперт

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      В Крыму возможна эпидемия из-за сброса сточных вод в море
      В Крыму возможна эпидемия из-за сброса сточных вод в море / Фото из открытых источников

      В оккупированном Крыму канализационные воды сбрасывают в море без очистки. Из-за этого на полуострове может возникнуть эпидемия.

      Об этом рассказал эколог, руководитель отдела планктона Института морских биологических исследований имени А. А. Ковалевского Александр Болтачев, пишут "Крым. Реалии".

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      Эколог отмечает, что примером сброса вод в море без очистки является ситуация в оккупированной Балаклаве. Однако такие случаи – далеко не единичны.

      На Южных очистных сооружениях в Севастополе идет только механическая очистка, чуть лучше на Северной стороне. В зонах донных выпусков можно видеть бурное развитие зеленых водорослей – это показатель излишнего загрязнения биогенными веществами,
      – сказал он.

      Эксперт отмечает, что неоднократно не только в прошлом, но и в предыдущие годы из-за ситуации с загрязненностью на оккупированном полуострове закрывались пляжи.

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      Так, по его словам, в Крыму может повториться ситуация, которая возникла в Одессе в августе 1970 года – тогда из-за сброса в море сточных вод началась эпидемия холеры в городе.

      Теги: Новости Украины Экология Новости Крыма Аннексия Крыма Новости политики
      Источник: 24 Канал
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