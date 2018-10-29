Оккупированном Крыму грозит эпидемия, – эксперт

В оккупированном Крыму канализационные воды сбрасывают в море без очистки. Из-за этого на полуострове может возникнуть эпидемия.

Об этом рассказал эколог, руководитель отдела планктона Института морских биологических исследований имени А. А. Ковалевского Александр Болтачев, пишут "Крым. Реалии".

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Эколог отмечает, что примером сброса вод в море без очистки является ситуация в оккупированной Балаклаве. Однако такие случаи – далеко не единичны.

На Южных очистных сооружениях в Севастополе идет только механическая очистка, чуть лучше на Северной стороне. В зонах донных выпусков можно видеть бурное развитие зеленых водорослей – это показатель излишнего загрязнения биогенными веществами,

– сказал он.

Эксперт отмечает, что неоднократно не только в прошлом, но и в предыдущие годы из-за ситуации с загрязненностью на оккупированном полуострове закрывались пляжи.

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Так, по его словам, в Крыму может повториться ситуация, которая возникла в Одессе в августе 1970 года – тогда из-за сброса в море сточных вод началась эпидемия холеры в городе.