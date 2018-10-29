Окупованому Криму загрожує епідемія, – експерт

В окупованому Криму каналізаційні води скидають у море без очищення. Через це на півострові може виникнути епідемія.

Про це розповів еколог, керівник відділу планктону Інституту морських біологічних досліджень імені О. О. Ковалевського Олександр Болтачов, пишуть "Крим. Реалії".

Читайте також: "Всі ресурси вичерпано": окупанти анексованого Криму почали красти воду з українського Херсона

Еколог наголошує, що прикладом скидання вод у море без очищення є ситуація в окупованій Балаклаві. Проте такі випадки – далеко не поодинокі.

На Південних очисних спорудах у Севастополі йде тільки механічне очищення, трохи краще на Північній стороні. У зонах донних випусків можна бачити бурхливий розвиток зелених водоростей – це показник зайвого забруднення біогенними речовинами,

– сказав він.

Експерт зазначає, що неодноразово не лише минулоріч, але й в попередні роки через ситуацію із забрудненістю на окупованому півострові закривалися пляжі.

Дивіться також: В окупованому Криму завод викидає відходи просто у море: у мережі з'явились обурливі фото

Так, за його словами, у Криму може повторитися ситуація, що виникла в Одесі в серпні 1970 року – тоді через скидання в море стічних вод з'явилася епідемія холери в місті.