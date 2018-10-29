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      Окупованому Криму загрожує епідемія, – експерт

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      У Криму можлива епідемія через скидання стічних вод у море
      У Криму можлива епідемія через скидання стічних вод у море / Фото з відкритих джерел

      В окупованому Криму каналізаційні води скидають у море без очищення. Через це на півострові може виникнути епідемія.

      Про це розповів еколог, керівник відділу планктону Інституту морських біологічних досліджень імені О. О. Ковалевського Олександр Болтачов, пишуть "Крим. Реалії".

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      Еколог наголошує, що прикладом скидання вод у море без очищення є ситуація в окупованій Балаклаві. Проте такі випадки – далеко не поодинокі.

      На Південних очисних спорудах у Севастополі йде тільки механічне очищення, трохи краще на Північній стороні. У зонах донних випусків можна бачити бурхливий розвиток зелених водоростей – це показник зайвого забруднення біогенними речовинами,
      – сказав він.

      Експерт зазначає, що неодноразово не лише минулоріч, але й в попередні роки через ситуацію із забрудненістю на окупованому півострові закривалися пляжі.

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      Так, за його словами, у Криму може повторитися ситуація, що виникла в Одесі в серпні 1970 року – тоді через скидання в море стічних вод з'явилася епідемія холери в місті.

      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Криму Екологія
      Джерело: 24 Канал
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