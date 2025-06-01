Если видишь FPV-дрон – просто стой и жди: жители Олешек дали пропагандистам "взрывной" совет

Российские "журналисты" продолжают снимать пропагандистские сюжеты на временно оккупированных украинских территориях. В одном из таких роликов житель Олешек Херсонской области дал оккупантам "взрывной" совет.

На это обратили внимание в сети, передает 24 Канал. Соответствующее видео распространяют телеграмм-каналы.

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Что местные советуют оккупантам

По словам пропагандистов, местные жители встретили их настороженно, ведь так называемые журналисты приехали в Олешки впервые за много месяцев. В сюжете мужчина на велосипеде "по-доброму" дает россиянке совет – остановиться и ждать, если увидишь FPV-дрон.

Советы от местных – вот так нужно ходить по Олешкам. Спокойно не погуляешь,

– подытоживает пропагандистка.

Какой способ "спасения" от FPV-дрона советуют россиянам: смотрите видео

Напомним, на левобережье Херсонской области россияне намеренно поджигают свои позиции. По словам агентов "Атеш", это попытка достучаться до командования из-за хаоса, усталости и деградации дисциплины.

Речь идет о 205-й бригаде оккупационных войск – все больше солдат выражают недовольство методами работы комбрига Эдуарда Шандуры, который не жалеет личный состав, бросая людей на "мясные" штурмы.