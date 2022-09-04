Об этом упомянул и Генштаб в своем обращении вечером 4 сентября. Теперь наши военные поняли, почему российские захватчики так упорно пытались начать учебный год на временно захваченных территориях.

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В здании школы населённого пункта Орлянское Запорожской области на первом этаже проживает около 70 оккупантов. В то же время, на втором этаже учатся дети, в том числе первоклассники. Во дворе школы размещена военная техника противника,

– сообщает Генштаб.

Учеба началась с 1 сентября и подобная ситуация в большинстве школ и детских садах области. В Генштабе отмечают, что враг цинично использует наших детей для прикрытия.

Вместе с тем, несмотря на попытки оккупантов и их приспешников, значительная часть учебных заведений так и не приступила к работе в очном формате. Не сработали и пропагандистские мероприятия по случаю Дня знаний с участием российских чиновников, организованных коллаборантами.

Что происходит на оккупированных территориях

По последним данным, во временно оккупированном Мелитополе местные жители сожгли несколько российских флагов. А в Энергодаре оккупантам не удалось провести псевдопраздник триколора. А на Юге продолжается контрнаступление ВСУ.

На захваченных территориях также оккупанты пытаются всячески "мобилизовать" местных мужчин на передовую. Например, только в Луганской области 55% таких насильственно мобилизованных стали "пушечным мясом". Об этом говорят у них внутри, и мы это знаем от нашей разведки. Это минимальные цифры, процесс продолжается дальше.

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