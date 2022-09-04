Про це згадав і Генштаб у своєму зверненні ввечері 4 вересня. Тепер наші військові зрозуміли, чому російські загарбники так вперто намагались розпочати навчальний рік на тимчасово захоплених територіях.

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У будівлі школи населеного пункту Орлянське Запорізької області на першому поверсі проживає близько 70 окупантів. Водночас на другому поверсі навчаються діти, в тому числі першокласники. У подвір'ї школи розміщена військова техніка противника,

– повідомляє Генштаб.

Навчання почалось з 1 вересня і подібна ситуація у більшості шкіл та дитячих садочках області. У Генштабі наголошують, що ворог цинічно використовує наших дітей для прикриття.

Разом з тим, попри намагання окупантів та їх поплічників, значна частина навчальних закладів так і не розпочала роботу в очному форматі. Не спрацювали і пропагандистські заходи з нагоди Дня знань за участі російських посадовців, які організували колаборанти.

Що відбувається на окупованих територіях

За останніми даними, у тимчасово окупованому Мелітополі місцеві жителі спалили декілька російських прапорів. А в Енергодарі окупантам не вдалося провести псевдосвято триколору. А на Півдні триває контрнаступ ЗСУ.

На захоплених територіях також окупанти намагаються всіляко "мобілізувати" місцевих чоловіків на передову. Наприклад, лише на Луганщині 55% таких насильно мобілізованих стали "гарматним м'ясом". Про це кажуть у них всередині і ми це знаємо від нашої розвідки. Це мінімальні цифри, процес продовжується далі.

Ви маєте знати, як окупанти бояться: дивіться відео