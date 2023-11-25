"Будет вызывать онкологию у людей": россияне не выкачивают воду из шахт на ВТО
Российские захватчики законсервировали почти все шахты на временно оккупированной территории Украины, сейчас функционируют всего несколько. Однако оккупанты не откачивают воду из подтопленных шахт.
Как результат – вода выходит на поверхность и загрязняет окружающую среду. Какие последствия уже имеют такие действия россиян, когда захватчики обеспечат жителей ВОТ водой и почему массово умирают люди у шахты "Юнком", об этом рассказал 24 Каналу правозащитник, основатель ОО "Восточная правозащитная группа" Павел Лысянский.
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Шахтные воды на ВОТ выходят на поверхность
Осенью в одном из селений Донецкой области шахтные воды вышли на поверхность и отрезали населенный пункт от Донецка. Грязная шахтная вода, поднимаясь вверх, соединяется с грунтовыми водами, с питьевым слоем воды. Затем еще выше – с выгребными ямами, канализациями, водопроводами. Инцидент делает невозможным пользоваться почвой, потому что она становится ядовитой.
Это вызовет онкологию у людей. Речь идет об огромной эпидемии и загрязнении почвы от шахтных вод по всей территории, где есть шахты,
– отметил правозащитник.
У Украины было около 115 шахт до российской оккупации. Сейчас на ВОТ россияне поддерживают всего 15. Ранее украинцы пользовались огромной системой водоотливов, сегодня же – захватчики ее не используют. Лишь кое-где оккупанты выкачивают воду из шахт, однако в пруды и реки. Год – два все люди будут болеть инфекционными заболеваниями. Уже зафиксированы подобные случаи.Справка. Загрязненные шахтные воды разрушенных и разграбленных угледобывающих предприятий оккупированной Донбасса и Луганской области постепенно поднимаются к земной поверхности. Об этом говорится в экологическом отчете ОБСЕ "Оценка экологического ущерба и приоритетов восстановления окружающей среды на востоке Украины" от 2017 года.
Когда россияне наладят водоснабжение на ТОТ
По информации Лисянского, недавно в Ростове прошла конференция экологов. По итогам которой ученые заявили Владимиру Путину, что возобновление водоснабжения на 60%, которое было до довоенного состояния на оккупированных территориях, будет возможно только в 2030 году.
Лисянский рассказал, почему у россиян есть проблемы с водоснабжением: смотреть видео
Кроме черной грязной воды, которую россияне подают в жилые дома, также есть вода, пахнущая болотом. Вероятно, оккупанты не засыпали реагенты, а просто украли воду и не обеззараживали ее. Такое уже было в Макеевке в 2019-2020 годах.
Они признали на этой конференции проблематику шахт – они сейчас не откачивают воду. Они думают, что закрыли шахту и на том все,
– подчеркнул Лисянский.
Оккупанты приезжают в районы, где нет воды или она болотная, и продают за 8 – 10 рублей один литр. К примеру, в Ростове по такой же цене можно купить три литра воды.
Россияне понимают, что люди хотят пить и не могут без воды, поэтому везут туда воду и зарабатывают большие деньги.
– заметил Павел Лисянский.
Что произошло с ядерной капсулой на шахте "Юнком"
В 1979 году на шахте "Юнком", расположенной в оккупированном Енакиевском районе, провели подземный ядерный взрыв "Кливаж". Под шахтой на глубине 903 метра спрятали ядерную капсулу с отходами.
Капсулу там внизу хранили. Но его уже нет. То есть, все эти радиоактивные отходы пошли в воду, а вода поднялась на поверхность,
– сказал Лисянский.
По данным правозащитника, местные ученые поделились информацией, что в той местности стремительно начали умирать люди от 40 до 60 лет, но никто не исследует причины смерти.
Ситуация на ВОТ: последние новости
- В ночь на пятницу, 24 ноября, оккупанты сообщали об атаке будто украинских дронов во временно оккупированном Крыму и на территории России. Тогда сообщалось, что в Джанкое прозвучало до десяти взрывов.
- Как следствие – поражена российская противовоздушная оборона и радиолокационное оборудование Кроме того, был ликвидирован личный состав российской армии, однако количество потерь пока неизвестно.
- Накануне, 23 ноября, в Новофедоровке в районе новой набережной были слышны взрывы.
- Также раздались взрывы в оккупированном Бердянске 22 ноября – оккупанты сообщили о якобы работе ПВО.