Российские захватчики превращают временно оккупированные территории Украины в криминальные анклавы из-за полного разгула бандитизма. Даже в закрытых отчетах Кремля ситуацию в порабощенных регионах фиксируют как катастрофическую.

В Москве считают основными факторами риска потери контроля незаконный оборот оружия, взрывчатки и хронический алкоголизм среди оккупантов. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Что происходит на оккупированных территориях?

Из-за экономических проблем в России оккупационным администрациям выделяют все меньше финансирования. На фоне разрухи и падения уровня жизни гражданское население находится в условиях постоянного страха.

Местные жители страдают от жесткого контрразведывательного режима, угрозы насилия со стороны российских военных и репрессий со стороны силовых органов. В оккупированных регионах катастрофически не хватает работы, продовольствия, медикаментов и топлива.

Употребление алкоголя российскими военными регулярно приводит к массовым уличным дракам и побоям на оккупированных территориях. К этому добавляется стремительный рост числа киберпреступлений и масштабное хищение бюджетных средств.

Чтобы скрыть реальное положение дел, Россия пытается наращивать позитивную пропаганду о якобы социально-экономических проектах и программах повышения рождаемости. Параллельно захватчики блокируют любые альтернативные каналы коммуникации для изоляции населения.

Кремлевское руководство также планирует усилить надзор за местными оккупационными администрациями. Москва полностью не доверяет даже самым пророссийским коллаборационистам, занимающим должности в оккупационных органах.



Ситуация на ТОТ / Инфографика ГУР МО

Отметим, что корреспондент из Запорожья в эфире 24 Канала рассказал, что на оккупированных территориях Запорожской области россияне довели ситуацию до коммунального коллапса. Люди долгое время сидят без света и воды, есть проблемы с газом.