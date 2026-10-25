Окуповані території України перетворюються на кримінальні анклави, – ГУР

У Москві вважають основними факторами ризику втрати контролю незаконний обіг зброї, вибухівки та хронічний алкоголізм серед окупантів. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

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Що відбувається на окупованих територіях?

Через економічні проблеми в Росії окупаційним адміністраціям виділяють дедалі менше фінансування. На тлі розрухи та падіння рівня життя цивільне населення перебуває в умовах постійного страху.

Місцеві жителі потерпають від жорсткого контррозвідувального режиму, загрози насильства з боку російських військових і репресій силових органів. В окупованих регіонах катастрофічно бракує роботи, продовольства, медикаментів і пального.

Вживання алкоголю російськими військовими регулярно спричиняє масові вуличні розбірки та побоїща на окупованих територіях. До цього додається стрімке зростання кількості кіберзлочинів і масштабне розкрадання бюджетних коштів.

Щоб приховати реальний стан справ, Росія намагається нарощувати позитивну пропаганду про нібито соціально-економічні проєкти та програми підвищення народжуваності. Паралельно загарбники блокують будь-які альтернативні канали комунікації для ізоляції населення.

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Кремлівське керівництво також планує посилити нагляд за місцевими окупаційними адміністраціями. Москва повністю не довіряє навіть найбільш проросійським колаборантам, які обіймають посади в загарбницьких органах.

Ситуація на ТОТ / Інфографіка ГУР МО

зазначимо, що кореспондент із Запоріжжя в етері 24 Каналу розповів, що на окупованих територіях Запорізької області росіяни довели ситуацію до комунального колапсу. Люди тривалий час сидять без світла та води, є проблеми з газом.