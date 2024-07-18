Заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в эфире 24 Канала рассказал, что это далеко не весь перечень того зла, которое совершает путинский режим на ВОТ. Также вскоре Россия запретит въезд в 15 километровую зону на левобережье Херсонщины.

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Во-первых, россияне пытаются усложнить людям передавать информацию о движении и дислокации оккупантов, а также их критические объекты. То есть стремятся уменьшить количество источников военно-полезной информации.

Во-вторых, враг хочет переселять людей. Это такая скрытая депортация, к тому же акцент именно на территорию России. По данным Соболевского, оккупационная администрация уже начала разговоры о жилищных сертификатах, преимущества выезда в российские регионы. Обещают какие-то блага и гуманитарную поддержку, чтобы местные только согласились переехать.

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Как Россия пытается интегрировать украинских детей в "русский мир"

Россияне активно вывозят украинских детишек на территорию России якобы для оздоровления и культурного обмена. На самом деле у врага совсем другая цель, а именно принудительное интегрирование несовершеннолетних в "русский мир".

Они понимают, что не смогут террором достичь определенных результатов. Поэтому продолжаются аресты и исчезновения людей, но таким образом россияне все равно не получат лояльных людей.

Поэтому сделали акцент – дети. Стараются их максимально "крутить". Все программы, которые они делают, пропагандистские. Обязательным является посещение каких-то музеев, где им рассказывают о "замечательном" СССР, и, что Украина всегда была частью российской империи, затем Советского Союза. Происходит работа на уничтожение национальности,

– подчеркнул Юрий Соболевский.

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Какова ситуация с мобилизацией на оккупированной территории

Также Россия безумно давит на мужчин, чтобы они становились на воинский учет. Без этого практически невозможно выжить как без российского паспорта. Потому что каждый блок-пост – это иногда задержание людей и физическое насилие.

Принудительной мобилизации на 100% сейчас нет. Оккупанты пытаются действовать иным способом – подкупать и заключать контракты, обещая льготную ипотеку и хорошие выплаты. Все для того, чтобы мужчины соглашались идти воевать на стороне России. К сожалению, есть единичные случаи.

Однако, по информации Херсонского областного совета, как правило, этих людей не отправляют в боевые подразделения и даже не выдают оружие. Ведь боятся, что его могут направить против них самих. Чаще мужчин бросают на инженерные работы, тыловое обеспечение и так называемый "добровольческий батальон Маргелова".

Его создали еще год назад как демонстрацию, что якобы херсонцы готовы воевать в составе российской армии против Украины. Однако до сих пор не смогли сформировать его, и сейчас набирают уже всех, чтобы хоть подразделение было. Так уже его и называют, потому что нет людей,

– констатировал Юрий Соболевский.