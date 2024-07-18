Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в етері 24 Каналу розповів, що це далеко не весь перелік того зла, яке скоює путінський режим на ТОТ. Також невдовзі Росія заборонить в'їзд до 15 кілометрової зони на лівобережжі Херсонщини.

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По-перше, росіяни намагаються ускладнити людям передавати інформацію про рух та дислокацію окупантів, а також їхні критичні об'єкти. Тобто прагнуть зменшити кількість джерел військово-корисної інформації.

По-друге, ворог хоче переселяти людей. Це така прихована депортація, до того ж акцент саме на територію Росії. За даними Соболевського, окупаційна адміністрація уже почала розмови про житлові сертифікати, переваги виїзду до російських регіонів. Обіцяють якісь блага та гуманітарну підтримку, аби місцеві лишень зголосилися переїхати.

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Як Росія намагається інтегрувати українських дітей в "рускій мір"

Росіяни активно вивозять українських діточок на територію Росії буцім для оздоровлення та культурного обміну. Насправді ж у ворога геть інша мета, а саме примусове інтегрування неповнолітніх до "руского міру".

Вони розуміють, що не зможуть терором досягти певних результатів. Тому продовжуються арешти та зникнення людей, але у такий спосіб росіяни все одно не отримають лояльних людей.

Відтак зробили акцент – діти. Намагаються їх максимально "крутити". Усі програми, які вони роблять, пропагандистські. Обов'язковим є відвідування якихось музеїв, де їм розповідають про "чудовий" СРСР, і, що Україна завжди була частиною російської імперії, потім Радянського Союзу. Відбувається робота на знищення національності,

– підкреслив Юрій Соболевський.

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Яка ситуація з мобілізацією на окупованій території

Також Росія шалено тисне на чоловіків, аби вони ставали на військовий облік. Без цього практично неможливо вижити як без російського паспорта. Тому що кожен блок-пост – це іноді затримання людей та фізичне насильство.

Примусової мобілізації на 100% зараз немає. Окупанти намагаються діяти в інакший спосіб – підкуповувати та укладати контракти, обіцяючи пільгову іпотеку та хороші виплати. Все для того, аби чоловіки погоджувалися йти воювати на боці Росії. На жаль, є поодинокі випадки.

Проте, за інформацією Херсонської обласної ради, як правило, цих людей не відправляють у бойові підрозділи та навіть не видають зброю. Адже бояться, що її можуть направити проти них самих. Частіше чоловіків кидають на інженерні роботи, тилове забезпечення і так званий "добровольчий батальйон Маргелова".

Його створили ще рік тому як демонстрацію, що буцім херсонці готові воювати у складі російської армії проти України. Проте досі не змогли сформувати його, і зараз набирають уже всіх, щоб хоч підрозділ був. Так вже його і називають, бо немає людей,

– констатував Юрій Соболевський.