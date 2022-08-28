Больная заноза для кремля
Их пропаганда может объявить в зомбоящике, что цели "спецоперации" достигнуты, даже если мы разбомбим условный воронеж или белгородщину. Но…
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Хуже, чем ад
Поэтому они зубами и копытами будут цепляться за все Приазовье и прилегающие к нему территории. Это логика их государства. Там уже ад, а будет еще хуже. Планируйте вашу жизнь соответственно.
П. С. Я назначила встречу подруге из Европы в Крыму в 2025 году.
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