Болюча скалка для кремля

Їх пропаганда може оголосити в зомбоящику, що цілі "спецоперації" досягнуті, навіть якщо ми розбомбимо умовний воронеж чи бєлгородщину. Але…

Може зацікавити путін визнав реальні втрати російських окупантів у війні з Україною

Але є одна частина України, контроль над якою вони втратити не можуть, бо це їхня скрєпа. Правильно, хто вже здогадався, – це Крим.



росія до останнього намагатиметься зберегти контроль над Кримом / Фото "КримSOS"

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Гірше, ніж пекло

Тому вони зубами і ратицями чіплятимуться за все Приазов'я і прилеглі до нього території. Це логіка їхньої держави. Там вже пекло, а буде ще гірше. Плануйте ваше життя відповідно.

П. С. Я призначила зустріч подрузі з Європи в Криму у 2025 році.

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