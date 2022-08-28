Болюча скалка для кремля
Їх пропаганда може оголосити в зомбоящику, що цілі "спецоперації" досягнуті, навіть якщо ми розбомбимо умовний воронеж чи бєлгородщину. Але…
Може зацікавити путін визнав реальні втрати російських окупантів у війні з Україною
росія до останнього намагатиметься зберегти контроль над Кримом / Фото "КримSOS"
Актуальне Як злити ІПСО у два прийоми: майстер клас від шойгу та мєдвєдєва
Гірше, ніж пекло
Тому вони зубами і ратицями чіплятимуться за все Приазов'я і прилеглі до нього території. Це логіка їхньої держави. Там вже пекло, а буде ще гірше. Плануйте ваше життя відповідно.
П. С. Я призначила зустріч подрузі з Європи в Криму у 2025 році.
До теми – чи почне Україна звільняти Крим одразу після деокупації Херсонщини: дивіться відео