У росії та президента володимира путіна наразі є певні страхи. Про це повідомив заступник постійного представника президента України в АР Крим Денис Чистіков.

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Яка нині ситуація у Криму

За словами Чистікова, з 24 лютого ситуація з правами людей в окупованому Криму погіршилась. Це пов'язано зі страхами у росії та путіна. Зокрема, у них з'явилась відповідальність за дискредитацію російської армії, яка носить як адміністративний характер, так і кримінальний.

Через вибухи у Криму спецслужби та правоохоронці намагаються довести свою необхідність та існування. Бо росія одразу шукає винних серед правоохоронців. Також вони посилюють переслідування – це пов’язано з останніми затриманнями в Криму 6 представників кримськотатарського народу,

– зазначив Чистіков.

Вибухи у Криму: що відомо

Вибухи в тимчасово окупованому Криму почали лунати на початку серпня. Спочатку "бавовну" росіяни почули біля аеродрому "Саки" в Новофедорівці.

Згодом "бавовна" була в Севастополі, Євпаторії, Чорноморському районі, у локації мису Тарханкут та у багатьох інших місцях.

Через це росіяни не на жарт перелякались та почали масово тікати з Криму.

Ба більше, вороги навіть продають там квартири та готелі.

Також деякі люди на півострові все частіше публічно заявляють про любов до України.

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