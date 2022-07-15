лукашенко зарабатывает: на оккупированные украинские территории хлынул поток белорусских товаров

белорусские компании получили фактически неограниченный доступ к рынку сбыта собственных товаров на временно захваченных территориях Донбасса, Херсонщины и Запорожья. Продукцию из беларуси начали нелегально завозить в Украину в огромном количестве в начале июля.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, появление в магазинах на временно оккупированных россией территориях белорусской продукции является своеобразной платой путина лукашенко за помощь в войне. Кроме того, таким образом кремлевский фюрер оказывает экономическую поддержку беларуси, которая находится в одном шаге от дефолта.

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Кроме того, москва бесплатно передает белорусам часть украденного на Херсонщине и Запорожье украинского зерна.

Российский бизнес крайне недоволен

Появление на полках магазинов на неподконтрольных Киеву территориях табачных изделий, товаров бытовой химии и продуктов питания белорусского производства привело к стремительной потере монополии россией.

Если раньше компании из страны-агрессора получали сверхприбыль за счет огромной накрутки цен, а также из-за отсутствия конкуренции, то после захода белорусов появилась конкуренция.

Из-за утраты собственных доходов крайне недовольны не только российские бизнесмены, но и некоторые генералы, получавшие проценты от торговой деятельности на оккупированных территориях.

Потоки поставок белорусских товаров при этом "крышуют" представители российских спецслужб.

Конфликты между представителями белорусских компаний и российскими бизнесменами на фоне распределения рынков и торговых площадей уже не раз случались. При этом угрозы "закрыть бизнес" конкурентов раздавались с обеих сторон.

Вполне вероятно, что вскоре где-то по дороге из Крыма в Херсон будут взрываться караваны с российскими или белорусскими товарами, а борьба за обогащение между армией и спецслужбами россии начнется с новой силой. Ведь каждая из сторон хочет заполнить полки исключительно своей продукцией, потому что это очень выгодно.

Российскую пропаганду дополнили на белорусском

Кроме того, захватчики недавно получили приказ о включении белорусских каналов в трансляцию кабельного телевидения на Херсонщине. После этого у пользователей из Геническа, Новой Каховки и Херсона появился эфир канала "белрос". Конечно, на нем озвучивают все нарративы российской пропаганды об "успехах спецоперации" и "преступлениях украинских нацистов".

Таким образом путинские ордынцы хотят доказать местным жителям, что "Украина уже проиграла войну". оккупанты утверждают, что предоставили людям возможность "узнавать альтернативную информацию".

Впрочем, большинство населения никаким уловкам захватчиков не подвергаются и терпеливо ждут освобождения. Хотя людей реально лишают доступа к неискаженной информации.