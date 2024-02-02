Такой подарок оккупантам нарисовали возле дома, в котором они живут. Таким образом украинский народ не прекращает напоминать врагу, что они не желанные гости, а их пребывание в Украине является лишь временным явлением.

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Люди на оккупированных территориях нарисовали украинскую символику

Активисты движения сопротивления "Желтая лента" обнародовали информацию о том, что украинцы в Олешках Херсонской области нарисовали трезуб и сине-желтый флаг. Более того, это было сделано возле дома, в котором временно находятся российские захватчики.

Херсонская область продолжает оказывать сопротивление оккупантам. Олешки – это Украина! Патриотические граффити с сине-желтым флагом и трезубом появились в Олешках возле дома, где проживают рашисты. Гордимся нашими несокрушимыми украинцами. Верим и ждем ВСУ,

– говорится в сообщении активистов.

Несмотря на длительную оккупацию, местные жители искренне верят и ждут Вооруженные Силы Украины.

Украинцы нарисовали граффити возле дома, где живут захватчики / Фото "Желтая лента"

В то же время общественное сопротивление на временно оккупированных территориях Украины продолжает набирать обороты.

Люди нарисовали патриотические граффити во временно оккупированных Олешках / Фото "Желтая лента"

Рано или поздно украинская символика будет демонстрироваться в каждой области нашего государства. Несмотря на попытки российских захватчиков, которые стремятся этому помешать.

Украинская символика на оккупированных территориях: коротко