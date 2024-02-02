Такой подарок оккупантам нарисовали возле дома, в котором они живут. Таким образом украинский народ не прекращает напоминать врагу, что они не желанные гости, а их пребывание в Украине является лишь временным явлением.
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Люди на оккупированных территориях нарисовали украинскую символику
Активисты движения сопротивления "Желтая лента" обнародовали информацию о том, что украинцы в Олешках Херсонской области нарисовали трезуб и сине-желтый флаг. Более того, это было сделано возле дома, в котором временно находятся российские захватчики.
Херсонская область продолжает оказывать сопротивление оккупантам. Олешки – это Украина! Патриотические граффити с сине-желтым флагом и трезубом появились в Олешках возле дома, где проживают рашисты. Гордимся нашими несокрушимыми украинцами. Верим и ждем ВСУ,
– говорится в сообщении активистов.
Несмотря на длительную оккупацию, местные жители искренне верят и ждут Вооруженные Силы Украины.
Украинцы нарисовали граффити возле дома, где живут захватчики / Фото "Желтая лента"
В то же время общественное сопротивление на временно оккупированных территориях Украины продолжает набирать обороты.
Люди нарисовали патриотические граффити во временно оккупированных Олешках / Фото "Желтая лента"
Рано или поздно украинская символика будет демонстрироваться в каждой области нашего государства. Несмотря на попытки российских захватчиков, которые стремятся этому помешать.
Украинская символика на оккупированных территориях: коротко
- 22 января активисты движения "Желтая Лента" подняли украинский флаг во временно оккупированном Крыму ко Дню Соборности Украины. Такой поступок был сделан, чтобы показать "единство украинского народа, потому что Крым – это Украина". Как отметили активисты движения "Желтая Лента", украинский флаг развернули на одной из вершин крымских гор Пахкал-Кая.
- В то же время стало известно, что тогда флаг подняли и во временно оккупированной Макеевке Донецкой области. Его установили активисты движения "Желтая Лента". Говорится, что это произошло возле микрорайона "Солнечный". Украинский флаг возвышался на терриконе, с которого видно дорогу из Донецка к границе с Россией.