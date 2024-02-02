Такий подарунок окупантам намалювали біля будинку, у якому вони мешкають. Таким чином український народ не припиняє нагадувати ворогу, що вони не бажані гості, а їхнє перебування в Україні є лише тимчасовим явищем.
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Люди на окупованих територіях намалювали українську символіку
Активісти руху опору "Жовта стрічка" оприлюднили інформацію про те, що українці в Олешках Херсонської області намалювали тризуб та синьо-жовтий прапор. Ба більше, це було зроблено біля будинку, у якому тимчасово перебувають російські загарбники.
Херсонщина продовжує чинити спротив окупантам. Олешки – це Україна! Патріотичні графіті з синьо-жовтим прапором та тризубом зʼявились в Олешках біля будинку, де проживають рашисти. Пишаємось нашими незламними українцями. Віримо та чекаємо ЗСУ,
– мовиться в повідомленні активістів.
Попри тривалу окупацію, місцеві мешканці щиро вірять та чекають на Збройні Сили України.
Українці намалювали графіті біля будинку, де живуть загарбники / Фото "Жовта стрічка"
Водночас громадський спротив на тимчасово окупованих територіях України продовжує набирати обертів.
Люди намалювали патріотичні графіті в тимчасово окупованих Олешках / Фото "Жовта стрічка"
Рано чи пізно українська символіка буде демонструватися у кожній області нашої держави. Попри намагання російських загарбників, які прагнуть цьому завадити.
Українська символіка на окупованих територіях: коротко
- 22 січня активісти руху "Жовта Стрічка" підняли український стяг в тимчасово окупованому Криму до Дня Соборності України. Такий вчинок було зроблено, аби показати "єдність українського народу, бо Крим – це Україна". Як зазначили активісти руху "Жовта Стрічка", український стяг розгорнули на одній із вершин кримських гір Пахкал-Кая.
- Водночас стало відомо, що тоді прапор підняли й у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області. Його встановили активісти руху "Жовта Стрічка". Мовиться, що це сталося біля мікрорайону "Сонячний". Український прапор височів на териконі, з якого видно дорогу з Донецька до кордону з Росією.