В оккупированных Олешках уже хотят назначить российского "мэра"

Оккупанты, пренебрегая избирательным правом и свободой голоса украинцев, уже запланировали назначение своего "городского головы". Таким образом, россияне хотят покорить волю олешковцев, сообщил реальный и действующий городской голова Олешек Евгений Рыщук.

Рыщук сообщил, что в Олешках Херсонской области россияне уже готовы назначать нового "мэра", который будет прославлять и сотрудничать с оккупационными властями.

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Уехавший из Олешек Рыщук, опасаясь, что оккупанты его убьют, сообщил, что они уже запланировали назначить "мэра" утром 9 апреля.

У меня есть 100-процентная информация, что завтра в 10:00 россияне хотят определиться, кто будет управлять городом. Так как меня не стало, то они будут искать, кто бы это сделал,

– сказал Рыщук.

Горожане уже отреагировали на заявление городского головы, сообщив, что планируют в это время прийти на мирный протест.

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