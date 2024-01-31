Стук-стук в дверь: россияне придумали, как мобилизовать на оккупированных территориях

Есть новые сигналы в подтверждение того, что "выборы" Путина будут использованы для усиления давления на жителей временно оккупированных территорий. В частности – для переписи мужчин с целью дальнейшей мобилизации и изъятия украинских документов.

Россияне собрались ходить по квартирам

Российские пропагандистские СМИ подсветили заявление так называемой избирательной комиссии квазиреспублики "ДНР" (преступники, которых однозначно будут судить) о том, что в день "голосования" будет работать 656 участков и 50 точек в местах временного пребывания. Отдельно отметили, что дистанционного голосования не будет, зато будет голосование "по месту пребывания".

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30 января фейковая "избирательная комиссия ЛНР" сообщила, что с 17 февраля по 7 марта будет происходить поквартирный обход граждан, чтобы "проинформировать" их о возможности голосования по "фактическому месту пребывания", а не по месту регистрации. Обход будут осуществлять более 2 тысяч человек.

Такую информацию продвигает и так называемый "Херсонский избирком", нахваливая систему "Мобильный избиратель" для голосования по месту пребывания.

За мужчинами вернутся сразу после "выборов"

Ранее было сообщение, что на временно оккупированные территории направят дополнительные силы Росгвардии, якобы для поддержания порядка и обеспечения голосования на дому.

Дистанционное голосование российской власти не очень нужно, ведь она и так сможет нарисовать любые цифры. Ей нужен прямой физический контакт с людьми, многие из которых сменили место жительства.

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Зафиксировав людей под предлогом обеспечения участия в "выборах", за ними вернутся сразу после "голосования".

Организаторам незаконной "избирательной кампании" следует помнить, что они совершают тяжкое преступление, за которое неотвратимо наступит ответственность.

Мужчинам призывного возраста, которые живут на временно оккупированных территориях, стоит найти способ не высовываться и не показывать никому украинские документы.