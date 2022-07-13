На оккупированных землях местные и дальше будут нападать на российских "чиновников", – Британия

российским сообщникам на оккупированных территориях Украины живется не сладко. Ведь, кроме угрозы наказания за государственную измену, их может ожидать и более значительное наказание от местного населения.

С момента начала полномасштабного вторжения в Украину, немало тех лиц, которые имели украинский паспорт, перешли на сторону врага. Некоторые из них стали так называемыми "мэрами" оккупированных городов или сел. Кое-кто же себя даже называл чуть ли не управителями целых регионов. Все они "в пример" для себя брали гауляйтера оккупированного Крыма сергея аксенова, хотя стоило бы больше внимания обращать на то, что произошло с александром захарченко в Донецке.

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Поэтому раз за разом на оккупированных территориях появляется информация о взрывах там, где находятся эти предатели Украины. И не всем после этого удается остаться в живых.

К таковым относится и Евгений Юнаков. Он стал гауляйтером городка Большой Бурлук Харьковской области. Но 11 июля российские пропагандисты были вынуждены подтвердить, что он погиб – его авто взорвали.

Министерство обороны Британии со ссылкой на данные собственной разведки отмечает, что на оккупированных территориях Украины действительно достаточно значительные антироссийские настроения.

"Вероятно, нападения на "чиновников" усилятся, увеличивая и без того значительные вызовы, с которыми сталкиваются российские оккупанты", – отметили в британском Минобороны.

Там же подчеркнули, что такая ситуация еще больше усиливает давление на сокращенные военные формирования оккупантов на этих территориях.

Наказание за измену Украины

Стоит добавить, что Юнаков – не первый перебежчик на сторону погибших после этого оккупантов. В Херсоне в автомобиле взорвали одного из коллаборантов Дмитрия Савлученко. Он погиб.

Несколько больше повезло Юрию Турулеву, которого оккупанты назначили "руководить" Чернобаевкой. На него тоже было покушение, но он выжил.

Гауляйтер Мелитополя Галина Данильченко уже боится появляться на людях из-за количества взрывов в городе. Следует опасаться за свою жизнь и Владимиру Сальдо из Херсона, который тоже пока уцелел после покушения на него.

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