Женщины и матери из оккупированного Донбасса начали обращаться к правозащитникам, чтобы они помогли помешать мобилизации. Об этом рассказала юрист Вера Ястребова.
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Первые гробы с мобилизованными
По словам Веры Ястребовой, первые такие "грузы 200" прибыли в Енакиево, Дебальцево и Перевальск. После этого к ней начали звонить по телефону матери и жены принудительно мобилизованных.
Кроме того, женщины звонят в военкоматы фейковых республик и просят, чтобы отпустили их сыновей. Также призывают прекратить войну.
Представитель омбудсмена в Донбассе Павел Лысянский в эфире общенационального марафона уточнил, что было 10 таких случаев. Всех запретили хоронить публично. Далее эту информацию распространили по другим семьям.
Женщины из оккупированного Донбасса осуждают действия боевиков и России
Вера Ястребова рассказала, что женщины спрашивают у нее, как им забрать мужчин и сыновей с фронта.
Они звонят оправдіваются и говорят, что их забрали из шахты и отправили на передовую, что у них нет боевого опыта. Матери и жены из оккупированного Донбасса осуждают боевиков и Россию,
– отметила правозащитница.
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Что известно о всеобщей мобилизации на Донбассе
Глава квазиреспублики "ДНР" Денис Пушилин и еще один приспешник Путина, но уже с оккупированной Луганщины, Леонид Пасечник объявили эвакуацию гражданского населения. Причина такого шага, по их словам, – якобы Украина готовит наступление на оккупированный Донбасс.
После єтого главари боевиков еще заявили о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте 18 – 55 лет запретили покидать территорию региона. Более того, так называемой "власти" на местах разрешили изымать у людей и предприятий транспортные средства и имущество, "необходимые для нужд обороны". В то же время, перевели экономику на работу в условиях военного времени.
Дальше на Донбассе участились ожесточенные бои. Кроме того, Пушилин и Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь. Тот в итоге издал указ о признании фейковых республик. Правда, этим агрессор не ограничился и позволил себе использовать русскую армию за границей.
Утром 24 февраля Кремль начал войну против Украины. Под обстрелы попали многие украинские города, а войны оккупантов вошли в ряд областей, в частности в столицу Киев.
Боевики заявляют, что хотят захватить весь Донбасс. Путин же им всячески в этом помогает, направляя удары по Украине. Также глава Кремля намерен захватить Киев и установить там марионеточную власть.
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