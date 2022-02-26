Жінки та матері з окупованого Донбасу почали звертатися до правозахисників, аби ті їм допомогли завадити мобілізації. Про це розповіла юристка Віра Ястребова.

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Перші труни з мобілізованими

За словами Віри Ястребової, перші такі "вантажі 200" прибули до Єнакієва, Дебальцева та Перевальська. Після цього до неї почали телефонувати матері та дружини примусово мобілізованих.

Крім того, жінки дзвонять до військкоматів фейкових республік і просять, щоб відпустили їхніх синів. Також закликають припинити війну.

Представник омбудсмена на Донбасі Павло Лисянський у ефірі загальнонаціонального марафону уточнив, що було 10 таких випадків. Усіх заборонили ховати публічно. Далі цю інформацію поширили по іншим сім'ям.

Жінки з окупованого Донбасу засуджують дії бойовиків і Росії

Віра Ястребова, розповіла, що жінки питають в неї, як їм забрати чоловіків і синів із фронту.

Вони дзвонять виправдано та кажуть, що їх забрали з шахти та відправили на передову, що бойового досвіду у них немає. Матері та дружини з окупованого Донбасу засуджують бойовиків і Росію,

– зауважила правозахисниця.

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Що відомо про загальну мобілізацію на Донбасі

Очільник квазіреспубліки "ДНР" Денис Пушилін та ще один посіпака Путіна, але вже з окупованої Луганщини, Леонід Пасічник оголосили евакуацію цивільного населення. Причина такого кроку, за їхніми словами, – нібито Україна готує наступ на окупований Донбас.

Опісля ватажки бойовиків ще заявили про загальну мобілізацію. Чоловікам у віці 18 – 55 років заборонили залишати територію регіону. Ба більше, дозволили так званій "владі" на місцях вилучати у людей і підприємств транспортні засоби та майно, "необхідні для потреб оборони". Водночас перевели економіку на роботу в умовах воєнного часу.

Далі на Донбасі почастішали запеклі бої. Крім того, Пушилін і Пасічник звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням допомогти. Той у підсумку видав указ про визнання фейкових республік. Щоправда, цим агресор не обмежився і невдовзі дозволив собі використати російську армію за кордоном.

Уранці 24 лютого Кремль розпочав війну проти України. Під обстріли потрапили багато українських міст, а війни окупантів увійшли у низку областей, зокрема в столицю Київ.

Бойовики заявляють, що вони хочуть захопити весь Донбас. Натомість Путін їм усіляко в цьому допомагає, направляючи удари по України. Також очільник Кремля має намір захопити Київ і встановити там маріонеткову владу.

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