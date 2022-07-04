В оккупированном Херсоне люди обменивают одни продукты на другие и даже берут кредиты на еду

Пока россияне готовятся проводить так называемый "референдум" в Херсонской области, гуманитарная ситуация приближается к катастрофе. У людей уже начались проблемы с едой.

"Управление" российских оккупантов в Херсоне уже приводит к катастрофическим последствиям. Даже до россиян дошло, что они не способны справиться с ситуацией.

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Обмен пищи и продуктовые долги

Как сообщили украинские разведчики, во временно оккупированном Херсоне есть проблемы с финансовым сектором, что приводит к катастрофе и в других направлениях.

В частности, в городе далеко не самая лучшая ситуация с продуктами. Херсонцам приходиться идти в магазины и обменивать одни продукты на другие. Курс такого "обмена" продавцы определяют самопроизвольно. Также уже известно о многих случаях так называемых "продуктовых кредитов". Магазины решили давать людям продукты взаймы под 10 –20%.

Даже сами оккупанты поняли, что ситуация выходит из-под контроля и с их гауляйтерами на важных должностях все будет только ухудшаться. Они начали похищать людей, ранее занимавших руководящие должности, чтобы заставить их пойти на "сотрудничество" и снова выйти на работу.

Напомним, в сентябре оккупанты собираются провести так называемый "референдум". Для этого они уже украли много списков избирателей и работают над фальсификацией результатов "волеизъявления".

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