Оккупированный Крым "кишит" российскими войсками, а морги и больницы переполнены военными

В оккупированном Россией Крыму активно передвигается военная техника, боеприпасы и остатки личного состава. Морги переполнены по всей территории Крымского полуострова.

О передвижении российских военных сообщают в городах Симферополь, Бахчисарай, Феодосия, Джанкой, Армянск, Красноперекопск и не только.

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Аэропорт в Симферополе оставили закрытым минимум до 1 апреля. В части школ на севере Крыма в течение последнего месяца до сих пор продолжаются каникулы.

Морги и больницы переполнены

Между тем как Россия продолжает скрывать реальные потери, морги и больницы в Крыму остаются переполненными. Также известно, что в Крыму уже похоронили 18 солдат российской армии, часть из них – граждане Украины.

Жители Севастополя постоянно слышат гул ракет

Жители Севастополя в течение всего дня, а особенно ночью, слышат гул ракет, которые враг запускает по городам Украины из акватории Черного моря.

Мужчинам в Крыму активно начали поступать повестки, часть граждан продолжают мобилизовать на войну.

Некоторые украинцы вынужденно едут в Крым, а у них забирают паспорта

В связи с искусственным гуманитарным кризисом, который создают российские войска в Херсонской области, Бердянске и Мариуполе, часть граждан Украины вынужденно едет к Крымскому полуострову. При пересечении административной границы у них забирают паспорта граждан Украины, а вместо них выдают так называемые удостоверения "временного пребывания".

Также к Представительству Президента Украины в Автономной Республике Крым активно поступают запросы от граждан Украины, которые хотят временно покинуть территорию Крымского полуострова.

Тем временем оккупационные администрации России в Крыму пытаются давить на крымскотатарских активистов и правозащитников, совершая очередной акт политики вытеснения коренного крымскотатарского народа.

Недавно оккупанты провели незаконный обыск председателя центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа Заир Смедля и задержали его. А крымскотатарского активиста Абдурешита Джеппарова бросили за решетку на 15 дней.

В Крыму искусственно пытаются дискредитировать крымских татар и способствуют разжиганию вражды к коренному народу. Купленные пропагандистские паблики в социальной сети ВК, публично выкладывают данные крымских татар, выступающих против войны в Украине,

– говорится в сообщении.

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