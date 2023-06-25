Об этом 24 Каналу рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев. По его словам, технику также отправляют на Запорожское и Мелитопольское направления.

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Что происходит в Крыму

На севере Крымского полуострова россияне продолжают укреплять защитные постройки и минировать поля. За последнее время в Крым действительно было перевезено много "трехсотых" из Генического района.

В частности, пострадало большое количество россиян во время удара по базе отдыха "Экспресс" на Арабатской стрелке.

Они везут туда "трехсотых", "двухсотых". А технику, которая находится на юге материковой части Украины, отправляют на Запорожское и Мелитопольское направления,

– сообщил Эскендер Бариев.

Вместо этого поврежденную или разбитую технику отправляют в сторону Крыма, чтобы ее отремонтировать или по возможности восстановить.

Кроме того, на севере Крыма оккупанты проводили инструктажи с рабочими химических заводов и предупреждали о возможную эвакуацию.

Обратите внимание! В Главном управлении разведки ранее сообщалось, что россияне могут взорвать химический завод "Крымский титан". В частности, в Крыму уже готовят к эвакуации представителей оккупационных властей.

Эскендер Бариев о текущей ситуации в Крыму: смотреть видео

Оккупанты свозят технику в Крым: последние новости