Об этом 24 Каналу рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев. По его словам, технику также отправляют на Запорожское и Мелитопольское направления.
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Что происходит в Крыму
На севере Крымского полуострова россияне продолжают укреплять защитные постройки и минировать поля. За последнее время в Крым действительно было перевезено много "трехсотых" из Генического района.
В частности, пострадало большое количество россиян во время удара по базе отдыха "Экспресс" на Арабатской стрелке.
Они везут туда "трехсотых", "двухсотых". А технику, которая находится на юге материковой части Украины, отправляют на Запорожское и Мелитопольское направления,
– сообщил Эскендер Бариев.
Вместо этого поврежденную или разбитую технику отправляют в сторону Крыма, чтобы ее отремонтировать или по возможности восстановить.
Кроме того, на севере Крыма оккупанты проводили инструктажи с рабочими химических заводов и предупреждали о возможную эвакуацию.
Эскендер Бариев о текущей ситуации в Крыму: смотреть видео
Оккупанты свозят технику в Крым: последние новости
- В партизанском движении "Атеш" сообщили, что Крымский полуостров – их основная база. Через свою сеть они следят за любыми передвижениями российских военных или их техники. В частности, они показали видео, на котором видно движение русских кораблей.
- К слову, россияне массово свозят технику на аэродром Октябрьского. Туда перевезли боевые машины пехоты, КамАЗы и броневики "Тигр". В "Атеше" отметили, что это место может стать новой Чернобаевкой.
- Заметим, что на фоне мятежа Евгения Пригожина у россиян усилились панические настроения. Не обошло это и тех, кто находится на временно оккупированном полуострове. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что там усилились очереди, что влияет на загруженность транспортно-логистических артерий. Оккупационные власти обеспокоены этим.