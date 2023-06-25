Про це 24 Каналу розповів член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв. За його словами, техніку також відправляють на Запорізький та Мелітопольський напрямки.

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Що відбувається в Криму

На півночі Кримського півострова росіяни продовжують укріплювати захисні споруди та мінувати поля. За останній час в Крим справді було перевезено багато "трьохсотих" з Генічеського району.

Зокрема, постраждала велика кількість росіян під час удару по базі відпочинку "Експресі" на Арабатській стрілці.

Вони везуть туди "трьохсотих", "двохсотих". А техніку, яка є на півдні материкової частини України, відправляють на Запорізький та Мелітопольський напрямки,

– повідомив Ескендер Барієв.

Натомість пошкоджену чи розбиту техніку відправляють в бік Криму, аби її зремонтувати чи за можливості відновити.

Крім того, на півночі Криму окупанти проводили інструктажі з робітниками хімічних заводів та попереджали про можливу евакуацію.

Зверніть увагу! У Головному управлінні розвідки раніше повідомляли, що росіяни можуть підірвати хімічний завод "Кримський титан". Зокрема, в Криму вже готують до евакуації представників окупаційної влади.

Ескендер Барієв про поточну ситуацію в Криму: дивитись відео

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