Про це 24 Каналу розповів член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв. За його словами, техніку також відправляють на Запорізький та Мелітопольський напрямки.
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Що відбувається в Криму
На півночі Кримського півострова росіяни продовжують укріплювати захисні споруди та мінувати поля. За останній час в Крим справді було перевезено багато "трьохсотих" з Генічеського району.
Зокрема, постраждала велика кількість росіян під час удару по базі відпочинку "Експресі" на Арабатській стрілці.
Вони везуть туди "трьохсотих", "двохсотих". А техніку, яка є на півдні материкової частини України, відправляють на Запорізький та Мелітопольський напрямки,
– повідомив Ескендер Барієв.
Натомість пошкоджену чи розбиту техніку відправляють в бік Криму, аби її зремонтувати чи за можливості відновити.
Крім того, на півночі Криму окупанти проводили інструктажі з робітниками хімічних заводів та попереджали про можливу евакуацію.
Ескендер Барієв про поточну ситуацію в Криму: дивитись відео
Окупанти звозять техніку в Крим: останні новини
- У партизанському русі "Атеш" повідомили, що Кримський півострів – їхня основна база. Через власну мережу вони стежать за будь-якими пересуваннями російських військових чи їхньої техніки. Зокрема, вони показали відео, на якому видно рух російських кораблів.
- До слова, росіяни масово звозять техніку на аеродром Октябрського. Туди перевезли бойові машини піхоти, КамАЗи та броньовики "Тигр". В "Атеш" зауважили, що це місце може стати новою Чорнобаївкою.
- Зауважимо, що на тлі заколоту Євгенія Пригожина у росіян посилились панічні настрої. Не оминуло це й тих, хто перебуває на тимчасово окупованому півострові. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що там посилились черги, що впливає на завантаженість транспортно-логістичних артерій. Окупаційна влада занепокоєна через це.