Вони запевнили, що росіяни або відведуть кораблі з Криму, або похоронять їх в Севастопольській бухті. Перед цим експерт Роман Світан пояснював, що ЗСУ готують підґрунтя до звільнення Криму.

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Як "Атеш" стежить за окупантами в Криму

"Атеш" показав відео, на якому видно, що їхні люди стежать за активністю чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Криму.

Крим – наша головна база, у нас очі тут на кожному розі. Ми фіксуємо будь-яке пересування рашистів, їхньої техніки чи кораблів,

– зазначили партизани.

Вони пообіцяли, що у російських загарбників буде два варіанти:

вивести кораблі з Криму;

поховати їх у Севастопольській бухті.

Партизани стежать за окупантами в Криму: дивіться відео

Росіяни звозять техніку в аеродром в Криму

Партизани руху "Атеш" розповіли, що російські загарбники масово звозять техніку на аеродром Октябрського, що розташований фактично посеред окупованого півострова.

Агент партизанського руху запевнив, що на аеродромі вже є чимало техніки та навіть особового складу росіян. Зокрема, там є бойові машини піхоти, КамАЗи та броньовики "Тигр". Туди перекинули також ще орієнтовно 40 – 50 одиниць техніки.

За словами партизанів, на росіян чекає нова Чорнобаївка. Адже з території аеродрому до лінії фронту всього орієнтовно 200 кілометрів. Ця відстань досяжна для ракет Storm Shadow, які передали Збройним Силам України. Детальніше про великі втрати ворога – читайте за посиланням.