Про це у своєму щоденному оперативному зведенні на 24 Каналі прокоментував військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

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"Бавовна" в Генічеську

Військовий експерт зазначив, що Генічеськ – це напрямок на Крим. Саме тому такі дії наших військових можна назвати, як загальна тактика щодо звільнення півострова.

По Генічеську відпрацювали місце базування російських "блатних" підрозділів. Вони базуються у великих пансіонатах, які при цьому доволі дорогі. Звісно, що вони вже давно "віджаті" російськими спецслужбами,

– повідомив Роман Світан.

Він додав, що вздовж азовського узбережжя на цих пансіонатах базуються російські частини Росгвардії, "Ахмата", "пригоженці", ФСБ, штабна система управляння. Тобто гарна ціль для Storm Shadow.

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Бахмут

"Ми однозначно будемо рухатися в Бахмуті. Це не буде задача №1. Це вже буде, як наслідок виконання задачі знищення росіян в Бахмуті", – зазначив Роман Світан.

За його словами, росіяни можуть відходити з цього району, адже він невигідний для оборони – там вони, мов на долоні у наших артилеристів.

Росіяни можуть рухатися й ми, звісно, будемо рухатися в такт з ними,

– наголосив військовий експерт.

Він пояснив, що поки ті позиції, які ми займаємо в Бахмуті, вони набагато вигідніші для нас, як для оборони самого міста, так і для наступальних дій навколо.

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Військовий експерт зазначив, що ми змінили тактику, виходячи з дій оборони противника. Він обрав своєрідну оборону, тобто використовує мінні поля, підтримку другої лінії оборони.

При цьому раніше росіяни йшли з першої лінії на другу. А зараз друга лінія оборони підтримує першу й не дає нам можливості просуватися тяжкими танковими групами.

Саме тому ми обрали іншу тактику, яка дуже успішна при такому типі оборони,

– повідомив Роман Світан.

"За допомогою малих груп на легких броньовиках ми розосередилися й в режимі тактичного просочування проходимо до першої лінії оборони. Далі з допомогою артилерії та вогняного валу зупинити рух з другої лінії оборони на першу, й в тому числі знищуємо першу лінію оборони", – додав Світан.

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