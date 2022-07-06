Об этом сообщили в Мариупольском городском совете. Там сравнили действия оккупантов с тем, что делали нацисты во время Второй мировой войны.

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Под видом реконструкции Театрального сквера, "рашисты" разобрали фонтан. Его современные элементы и форсунки отправили в Донецк. Оккупанты повторяют путь фашистов,

– говорят в горсовете.

Фашисты, когда пришли в город, так же на второй день оккупации демонтировали чашу фонтана и скульптурные группы. Это все вывезли в Германию.

В горсовете подчеркнули, что такие параллели уже не вызывают удивления.

"Россияне открыто действуют по инструкциям Геббельса. Свой путь они закончат так же – на скамье подсудимых", – уверены в горсовете Мариуполя.

Что происходит в Мариуполе

О ситуации в городе говорят мэр Вадим Бойченко, его советник Петр Андрющенко или публикуют на информационных страницах горсовета. В частности, Андрющенко сообщал, что в Мариуполе ежедневно по 10 – 15 человек обращаются с симптомами холеры или дизентерии. Они жалуются на диарею, рвоту и головные боли.

Гуманитарная ситуация в городе не улучшалась и оставалась далеко за отметкой гуманитарной катастрофы. Ситуация с питьевой водой – очень сложная. Весь Левобережный район практически был отрезан от водоснабжения, ни одного централизованного водоснабжения нет. Завоз воды происходит в среднем один раз в неделю, ее количества людям не хватает.

Как и в других оккупированных городах, в Мариуполе также нашлись те, кто перешел на сторону оккупантов. Мариупольский волонтер рассказывал, что некоторые люди носили вышиванку, а на самом деле были завербованы россиянами.

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