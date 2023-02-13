В Мариуполе остается очень много людей, которые ждут освобождения города. Они даже на снегу оставляют послания для российских захватчиков.

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В Мариуполе запустили флешмоб

Как рассказал советник мэра Петр Андрющенко, группа мариупольского сопротивления запустила флешмоб под названием "Рисуй на снегу – Еб*ш рус*ю".

Таким образом патриоты хотят показать, сколько в городе украинцев и как Мариуполь ждет ВСУ.

Элегантная форма борьбы и сопротивления. Обожаю наших мариупольцев. Самые лучшие люди в мире. Мариуполь – это Украина!

– подчеркнул Андрющенко.

Обратите внимание! Буква "Ї" стала знаком независимости и сопротивления. Мариупольцев призывают рисовать в парках, скверах, площадях, на столбах и заборах, чтобы показать, что Мариуполь – это Украина.

Снежный флешмоб в Мариуполе / фото Петр Андрющенко

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