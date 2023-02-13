У Маріуполі залишається дуже багато людей, які чекають на звільнення міста. Вони навіть на снігу залишають послання для російських загарбників.
До речі У Маріупольський район завітала "бавовна": є влучання в розташування ворога
У Маріуполі запустили флешмоб
Як розповів радник мера Петро Андрющенко, група маріупольського спротиву запустила флешмоб під назвою "Малюй на снігу – Їб*ш рус*ю".
У такий спосіб патріоти хочуть показати, скільки у місті українців та як Маріуполь чекає на ЗСУ.
Елегантна форма боротьби та опору. Обожнюю наших маріупольців. Найкращі люди у світі. Маріуполь – це Україна!
– наголосив Андрющенко.
Сніговий флешмоб у Маріуполі / фото Петро Андрющенко
Що відбувається у Маріуполі: останні новини
Росія викрала щонайменше 1 300 дітей тільки з Маріуполя. Масове вивезення розпочалось у квітні 2022 року, коли почали з'являтись діти, відчужені від батьків, та, які стали сиротами внаслідок бойових дій. В результаті викрадення діти опинились на території Росії й надалі були "всиновлені" росіянами.
12 лютого у Маріупольський район, який тимчасово окупований росіянами, завітала "бавовна". Наші військові влучили в місця базування окупантів та їхньої техніки.
Нещодавно Петро Андрющенко розповів, що майже щоденно у Маріуполі відбуваються конфлікти між різними угрупуваннями російських військ. Це спостерігається ще з літа, тоді конфлікти почалися між громадянами Росії та жителями так званої "ДНР".