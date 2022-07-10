Об очередном коварстве россиян сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Главный нарратив оккупантов – обвинить ВСУ во всех бедах.

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ВСУ "виновны" в бытовом пожаре

Среди ночи произошел бытовой пожар в микрорайоне Черемушки в Мариуполе.

Сначала донецкие пропагандисты взорвались HIMARS, а затем все Мариупольские чаты понесли сплетни о сбитом беспилотнике. Это наглядно показывает, как россияне боятся. И это верно. Ибо возмездие уже рядом,

– заверил Андрющенко.

Местные в соцсетях сообщили, что это мог взорваться газовый баллон, что, вероятно, стало причиной пожара.

Пожар в Мариуполе: смотрите видео

Что происходит в Мариуполе

Ситуация в оккупированном городе стабильно тяжелая. О том, что приходится переживать людям в оккупации, рассказывает мэр Вадим Бойченко или его советник Петр Андрющенко. В частности, в Мариуполь оккупанты под видом "гуманитарной помощи" привозят просроченные продукты. Тульская область решила "поделиться" с оккупированным и разрушенным городом хлебом с плесенью.

К сожалению, людей в городе ждет тяжелая зима, если они до этого времени будут находиться в оккупации. захватчики не смогут начать отопительный сезон на оккупированной части Мариуполя. Люди, которые и так живут в ужасных условиях без воды и пищи, будут вынуждены замерзать.

Также Россия обкрадывает Мариуполь как только может. сепаратисты, поддерживаемые страной-агрессором, захватили два иностранных судна в портовом городе. Эти суда прибыли в порт еще до начала полномасштабной войны, чтобы скачать украинский металл. Однако теперь боевики из непризнанной квазиреспублики на временно оккупированной Донбассе заявили, что корабли теперь якобы являются "государственной собственностью".

Петр Андрющенко о ситуации в городе: смотрите видео