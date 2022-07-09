Фотографии испорченных продуктов, которые раздавали местным жителям оккупанты, обнародовал Мариупольский горсовет. Буханка на фото – уже с плесенью, употреблять ее очень опасно для здоровья.

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Мариупольцам цинично раздавали испорченный хлеб

Хлеб – очень твердый, его, пишут в соцсетях, отказывались есть даже собаки. Такой факт циничного и жестокого отношения к мариупольцам со стороны оккупантов подтвердил и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Местным жителям оккупанты привезли лопаты

Он отметил, что вместе с просроченными продуктами раздавали и флаеры. На них было написано, что такая "щедрая" помощь поступила от Тульской области и партии путина "единая россия". Также оккупанты считают, что кроме испорченного хлеба прежде всего мариупольцам понадобятся лопаты, которые тоже раздавали.

Даже не хватает сарказма комментировать такую заботу о мариупольцах,

– написал Андрющенко.

Вот такая "гуманитарная помощь" для мариупольцев / Фото Мариупольского горсовета и Петра Андрющенко:

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Как выживает оккупированный Мариуполь: коротко

В городе россияне и коллаборанты массово угоняют автомобили, которые уцелели во время бомбежки. При этом стоимость машины не имеет значения: воруют, как дешевые, так и дорогие автомобили.

В Мариуполе в этом году отопительный сезон невозможен, ведь все коммуникации разрушены. Украинские власти призывают местных жителей уезжать.

Так называемая оккупационная "власть" наконец-то признала, что водоснабжение в Мариуполе восстановить не могут. На строительство новых коммуникаций уйдут годы.

Смотрите в видео – будет ли россия пытаться создать новые квазиреспублики: