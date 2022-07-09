Світлини зіпсованих продуктів, які роздавали місцевим жителям окупанти, оприлюднила Маріупольська міськрада. Буханка на фото – вже з пліснявою, споживати її дуже небезпечно для здоров'я.

До теми Як нацисти під час Другої світової: окупанти вивезли головний фонтан Маріуполя

Маріупольцям цинічно роздавали зіпсований хліб

Хліб – дуже твердий, його, пишуть у соцмережах, відмовлялись їсти навіть собаки. Такий факт цинічного та жорстокого ставлення до маріупольців з боку окупантів підтвердив і радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Місцевим жителям окупанти привезли лопати

Він зазначив, що разом з протермінованими продуктами роздавали і флаєри. На них було написано, що така "щедра" допомога надійшла від Тульської області та партії путіна "єдина росія". Також окупанти вважають, що, окрім зіпсованого хліба, передусім маріупольцям знадобляться лопати, які теж роздавали.

Навіть не вистачає сарказму коментувати таку турботу про маріупольців,

– написав Андрющенко.

Ось така "гуманітарна допомога" для маріупольців / Фото Маріупольської міськради та Петра Андрющенка:

Читайте також росія вкрала в Маріуполі два іноземні кораблі, – Reuters

Як виживає окупований Маріуполь: коротко

У місті росіяни та колаборанти масово викрадають автомобілі, які вціліли під час бомбардування. При цьому вартість машини не має значення: цуплять, як дешеві, так і дорогі автівки.

У Маріуполі цього року опалювальний сезон – неможливий, адже всі комунікації зруйновані. Українська влада закликає місцевих жителів виїжджати.

Так звана окупаційна "влада" нарешті визнала, що водопостачання в Маріуполі відновити не можуть. На будівництво нових комунікацій підуть роки.

Дивіться у відео – чи росія намагатиметься створити нові квазіреспубліки: